В Тулунском районе ремонтируют 10,5 километров федеральной дороги «Сибирь»

В Тулунском районе ремонтируют 10,5 километров федеральной трассы «Сибирь». Участок проходит через населенный пункт Шерагул. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье», сначала восстановят самый проблемный участок возле железнодорожного переезда. Специалисты пояснили, что покрытие находится в плохом состоянии.
— Частично разрушены кромки дороги. Для улучшения состояния проезжей части устранят деформаций и земляное полотно. Снимут старое покрытие и уложат новый асфальт. Все работы планируется завершить к 2026 году, — рассказал начальник отдела капитального ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Марат Аманов.
На время работ на участке организовали реверсивное движение со светофорами и регулировщиками. В самом поселке Шерагул отремонтируют автобусные остановки, тротуары, обочины и освещение.