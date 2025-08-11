Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулунском районе ремонтируют 10,5 километров федеральной дороги «Сибирь»

Сначала восстановят проблемный участок возле ж/д переезда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулунском районе ремонтируют 10,5 километров федеральной трассы «Сибирь». Участок проходит через населенный пункт Шерагул. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье», сначала восстановят самый проблемный участок возле железнодорожного переезда. Специалисты пояснили, что покрытие находится в плохом состоянии.

— Частично разрушены кромки дороги. Для улучшения состояния проезжей части устранят деформаций и земляное полотно. Снимут старое покрытие и уложат новый асфальт. Все работы планируется завершить к 2026 году, — рассказал начальник отдела капитального ремонта автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Марат Аманов.

На время работ на участке организовали реверсивное движение со светофорами и регулировщиками. В самом поселке Шерагул отремонтируют автобусные остановки, тротуары, обочины и освещение.