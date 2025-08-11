Более 300 пар Красноярского края выбрали «зеркальную» дату для свадьбы в августе

В Красноярском крае 8 августа 2025 года зарегистрировали брак рекордные 300 пар.
ак сообщили в краевом агентстве ЗАГС, необычная популярность этой даты объясняется её «зеркальным» сочетанием цифр — 08.08.25.
«Для многих молодожёнов такая красивая дата имеет особое значение, — отмечают специалисты. — Одни выбирают её из-за симметрии чисел, другие связывают с личными памятными событиями».
Сотрудники ЗАГСов края поздравили всех новобрачных, пожелав им крепкого семейного счастья и взаимопонимания. Отметим, что подобные «красивые» даты традиционно пользуются повышенным спросом у пар, планирующих свадьбу — в прошлом году аналогичный ажиотаж наблюдался 22.02.2024.
Следующая «зеркальная» дата — 09.09.2025 — ожидается не менее популярной среди красноярских молодожёнов. В агентстве ЗАГС уже начали принимать предварительные заявки на этот день.
Ранее рассказывали, что в Красноярске загс откроется 6 января для регистрации браков в «красивую» дату.