Благосостояние жителей древнего Крыма оказалось лучше, чем ученые считали ранее

«Однако, еще в советское время археолог Юрий Алексеевич Краснов высказал такую мысль, что коров режут намного реже, чем свиней или овец, в том числе потому что мяса в них больше и его хватает на более долгий срок. То есть с одного коровьего, например, бедра будет получено в несколько раз больше мяса, чем с овечьего, а значит, и продовольственную потребность оно закроет в большем объеме. И вот Краснов предложил формулу индексации, которая бы учитывала это соотношение при вычислении структуры стада для определенного периода, но по каким-то причинам она не была введена в широкий научный оборот. А мы ее обнаружили, применили для анализа массового костного материала, значительный объем которого был обнаружен на памятниках Боспорского царства за прошедшие десятилетия», — уточнил собеседник агентства.