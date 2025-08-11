Екатерина Соловьева: Программа реновации — один из главных драйверов развития городской среды

— Департамент участвует в реализации программы на всех основных этапах. Мы занимаемся подбором и выделением земельных участков для строительства жилых комплексов, осматриваем квартиры перед тем, как предложить их горожанам, чтобы убедиться, что помещения соответствуют стандартам отделки по программе. На нас лежит взаимодействие с москвичами при оформлении документов на новые квартиры: оно начинается с отправки уведомлений о старте переселения и подразумевает бумажные письма и электронную рассылку. Затем наши сотрудники встречают будущих новоселов уже в Центрах информирования: сопровождают во время осмотров жилья, помогают оформить документы на выбранную квартиру. Как только договор подписан, будущим новоселам вручают ключи, объясняют, как встать на учет по новому месту жительства и открыть лицевые счета для оплаты коммунальных услуг. Консультируют сотрудники Центров информирования жителей старых домов и по другим вопросам переселения, например подсказывают, как оставить заявку на бесплатную помощь грузчиков и транспорт для перевозки вещей через суперсервис «Переезд по программе реновации».