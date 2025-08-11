Екатерина Соловьева: Программа реновации — один из главных драйверов развития городской среды

Программа реновации столичного жилфонда отмечает восьмилетие. За это время тысячи горожан получили современное удобное жилье. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева в интервью «Вечерней Москве» рассказала о том, как реализуется эта масштабная программа и какие сервисы существуют для помощи новоселам.
Незаменимый помощник.
— Екатерина Александровна, как Департамент городского имущества участвует в реализации программы реновации столичного жилфонда?
— Департамент участвует в реализации программы на всех основных этапах. Мы занимаемся подбором и выделением земельных участков для строительства жилых комплексов, осматриваем квартиры перед тем, как предложить их горожанам, чтобы убедиться, что помещения соответствуют стандартам отделки по программе. На нас лежит взаимодействие с москвичами при оформлении документов на новые квартиры: оно начинается с отправки уведомлений о старте переселения и подразумевает бумажные письма и электронную рассылку. Затем наши сотрудники встречают будущих новоселов уже в Центрах информирования: сопровождают во время осмотров жилья, помогают оформить документы на выбранную квартиру. Как только договор подписан, будущим новоселам вручают ключи, объясняют, как встать на учет по новому месту жительства и открыть лицевые счета для оплаты коммунальных услуг. Консультируют сотрудники Центров информирования жителей старых домов и по другим вопросам переселения, например подсказывают, как оставить заявку на бесплатную помощь грузчиков и транспорт для перевозки вещей через суперсервис «Переезд по программе реновации».
— Сам суперсервис уже стал незаменимым помощником для участников программы. Каковы его опции сегодня?
— У него шесть основных опций. Среди них: онлайн-запись на осмотр квартиры, загрузка на портал mos.ru копий документов, необходимых для подготовки проекта договора, выбор времени для его подписания. Также через суперсервис можно записаться к нотариусу для заверения договора, если в этом есть необходимость. Еще одна опция позволяет дистанционно оставить заявку на устранение строительных дефектов в квартире при их наличии.
— Ожидать ли новаций в системе суперсервиса?
— Безусловно, у нас в планах — продолжать работу над сервисом для оптимизации ряда процессов, связанных с работой ДГИ при переселении по программе реновации. Наша задача — делать все для комфорта новоселов.
Устойчивый рост.
— Екатерина Александровна, а как идет реализация программы реновации? Какова динамика переселения москвичей?
— Отсчет мы ведем с августа 2017 года — с момента утверждения программы реновации. Хотя есть и другая знаковая дата — февраль 2018 года, когда началось расселение по реновации двух первых пятиэтажек в районе Северное Измайлово. В настоящее время переселением затронуто уже 95 районов Москвы, а это более 220 тысяч москвичей.
Говоря о динамике, отмечу, что реализация программы реновации демонстрирует устойчивый рост. Приведу цифры: если в 2018 году предложения новых квартир получили более 10 тысяч москвичей, то по итогам 2024-го этот показатель увеличился почти в пять раз — к переселению приступили более 49 тысяч человек.
— Цифры впечатляют…
— Да, при этом важно понимать, что программа реновации — это не только переселение москвичей из морально и физически устаревшего жилья в современные жилые комплексы, но и один из главных драйверов развития городской среды. Благодаря этому масштабному проекту обновляются районы: появляются уютные зеленые зоны, удобные общественные пространства — детские и спортивные площадки, места для отдыха.
— Екатерина Александровна, расскажите о географии реализации программы. В настоящее время в каких округах больше всего новоселов?
— Программа реновации затронула все столичные округа. Есть среди них те, где новоселов больше. Так, свыше 90 тысяч правообладателей квартир в новостройках по программе реновации за все время появилось на севере, востоке и юго-востоке столицы. В Восточном административном округе жилье в новостройках получили 33,6 тысячи горожан, в Юго-Восточном — свыше 33,4 тысячи. Также в топ-3 округов входит САО, в котором документы на комфортное жилье оформили более 23,4 тысячи участников программы.
— Получается, что есть округа — лидеры по реализации программы реновации?
— Сами по себе цифры не говорят о том, что в какой-то части города программа реализуется быстрее, а в какой-то медленнее. В каждом округе в нее вошло разное количество домов: в ВАО их 1062, в ЮВАО — 818, а, например, в СЗАО — 432.
— Тысячи новых правообладателей и сотни расселенных домов — впечатляющие результаты. Какие инструменты позволяют Департаменту справляться с таким объемом работы?
— Для быстрого и комфортного переселения по программе реновации был тщательно продуман и отлажен механизм ее реализации. Так, с 2018 года в новостройках открываются Центры информирования. Их специалисты сопровождают москвичей на всех этапах переселения — от осмотра предложенного городом жилья и оформления документов на него до перевозки вещей в новую квартиру. Позже для участников программы на портале mos.ru появился суперсервис «Переезд по программе реновации», который позволяет решать онлайн многие вопросы, связанные с оформлением документов и самим переездом. В то же время Москва постоянно работает над совершенствованием процесса переселения.
Дома семейные.
— Екатерина Александровна, опишите, каков социально-демографический портрет участников программы реновации? Много ли семей с детьми в числе новоселов?
— Среди участников программы реновации немало семей с детьми. Более чем из 75 тысяч семей, заключивших договоры на комфортные квартиры в новостройках, свыше 23,3 тысячи — это семьи, в которых есть несовершеннолетние. Еще одна важная категория новоселов — маломобильные горожане. Для их комфорта предусмотрены адаптированные квартиры. Такое жилье имеет ряд продуманных особенностей: расширенные дверные проемы и просторные холлы обеспечивают удобство передвижения, санитарный блок также адаптирован. Для дополнительного удобства входная дверь оснащена двухсторонними поручнями на высоте, комфортной для человека на коляске, и двумя глазками на разной высоте.
— А сколько маломобильных горожан уже стали новоселами по программе реновации?
— За прошедшие восемь лет ключи от новых квартир по программе реновации получили уже около 1,8 тысячи маломобильных граждан и членов их семей.
— Екатерина Александровна, а вы заметили, на что чаще всего обращают внимание новоселы при осмотре квартир?
— Прежде всего это кухни! Как правило, они намного просторнее, чем в старых домах, и участники программы реновации особенно это подчеркивают. Говорят, что теперь им будет проще собираться за большим обеденным столом.
Цифровой путь.
— Большой путь проделан с момента старта программы. Были изменены подходы к документации, определены стандарты отделки помещений, обустройства зеленых, игровых и спортивных зон и многое другое. А что еще предстоит улучшить в этой программе?
— Мы идем по пути цифровизации услуг. Самый простой пример связан с оповещением о старте переселения. Раньше уведомления направлялись участникам программы только в бумажном виде. Это было не очень удобно: кто-то вовремя не посмотрел почту, пропустил письмо… Сейчас бумажные письма Департамента городского имущества дублируются электронными. Они приходят в личный кабинет на портале mos.ru.
— А на срок переселения цифровые сервисы влияют?
— В своей работе с горожанами мы сумели выстроить взаимодействие так, что у них практически не остается неразрешенных вопросов, которые могут затянуть процесс переселения. Цифры это подтверждают: 80 процентов жителей старых домов дают свое согласие на переселение в новую квартиру уже в течение первого месяца. Вдвое сокращен благодаря онлайн-сервисам средний срок переселения: полгода вместо 12 месяцев, как это было на самом раннем этапе реализации программы.
— Екатерина Александровна, а что еще помогает ускорить процесс переселения?
— Наша готовность консультировать горожан по вопросам программы реновации на самых разных площадках. Если в Центрах информирования в новостройках мы ждем москвичей, которые уже приступили к переселению, то на консультации в окружные отделы Управления переселения, что работают в девяти округах столицы, могут прийти и те, кому переселение только предстоит.