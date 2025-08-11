Минсельхозпрод сказал, что будет с картофелем в период межсезонья в Беларуси. Подробности в эфире телеканала ОНТ привел начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.
Представитель ведомства обратил внимание, что государство взяло на себя гарантию перед белорусами в обеспечении качественной продукцией на весь межсезонный период.
— Объемы картофеля, которые необходимо заложить, 59 тысяч тонн. Задача наравне с обеспечением населения увеличивать экспортные поставки, — подчеркнул Николай Лешик.
