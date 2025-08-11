Ричмонд
Минсельхозпрод сказал, что будет с картофелем в период межсезонья в Беларуси

Минсельхозпрод сообщил, что будет с картофелем в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минсельхозпрод сказал, что будет с картофелем в период межсезонья в Беларуси. Подробности в эфире телеканала ОНТ привел начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешик.

Представитель ведомства обратил внимание, что государство взяло на себя гарантию перед белорусами в обеспечении качественной продукцией на весь межсезонный период.

— Объемы картофеля, которые необходимо заложить, 59 тысяч тонн. Задача наравне с обеспечением населения увеличивать экспортные поставки, — подчеркнул Николай Лешик.

Ранее мы писали, что кукурузу рекордного размера 3,62 метра в высоту вырастили в Беларуси.

Тем временем Белгидромет сказал про тепло, дожди и шквалы в августе в Беларуси: «Расслабляться не стоит».

Кроме того, белорусская певица Галина Шишкова впервые показала фото, на котором запечатлена беременной: «Как же я тебя ждала!».