В Волгодонске и Сальске продают самую дешевую баранину

В Ростовской области проанализировали стоимость разных видов мяса в городах региона. Цены на этот продукт опубликовали в Ростовстате.
Так, говядина в среднем продается по 624 рубля за килограмм, при этом самые высокие цены зафиксированы в Таганроге — 644 рубля и Миллерово — 632 рубля. А самая дешевая говядина в Сальске — 577 рублей и Волгодонске — 597 рублей.
Свинина в регионе в среднем стоит 409 рублей за килограмм. Дороже всего этот продукт продают в Сальске за 440 рублей, а самые доступные цены установились в Ростове-на-Дону, где килограмм можно купить за 390 рублей.
Курица остается самым доступным мясным продуктом со средней ценой 220 рублей за килограмм. Наибольшие ценники отмечены в Волгодонске — 226 рублей), самые низкие в Миллерово — 209 рублей.
Что касается баранины, то выгоднее всего ее приобретать в Волгодонске — 765 рублей.
