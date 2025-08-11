Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгодонске и Сальске продают самую дешевую баранину

В Ростовской области назвали города с самыми выгодными ценами на мясо.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проанализировали стоимость разных видов мяса в городах региона. Цены на этот продукт опубликовали в Ростовстате.

Так, говядина в среднем продается по 624 рубля за килограмм, при этом самые высокие цены зафиксированы в Таганроге — 644 рубля и Миллерово — 632 рубля. А самая дешевая говядина в Сальске — 577 рублей и Волгодонске — 597 рублей.

Свинина в регионе в среднем стоит 409 рублей за килограмм. Дороже всего этот продукт продают в Сальске за 440 рублей, а самые доступные цены установились в Ростове-на-Дону, где килограмм можно купить за 390 рублей.

Курица остается самым доступным мясным продуктом со средней ценой 220 рублей за килограмм. Наибольшие ценники отмечены в Волгодонске — 226 рублей), самые низкие в Миллерово — 209 рублей.

Что касается баранины, то выгоднее всего ее приобретать в Волгодонске — 765 рублей.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Цены на куриные яйца на Дону снизились за год на 26%