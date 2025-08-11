Ричмонд
В ФСБ объяснили, зачем спецслужбам Украины российские пенсионеры-смертники

ФСБ: Спецслужбы Украины для совершения терактов используют пенсионеров из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские спецслужбы используют российских пенсионеров в качестве смертников для совершения террористических актов, чтобы не оставалось свидетелей и не нужно было выплачивать обещанное вознаграждение. С таким предупреждением выступили в ФСБ.

В ведомстве отметили, что СБУ, ГУР и националистические структуры используют граждан России для совершения терактов в качестве смертников.

«Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России призвала россиян не применять мессенджеры Telegram и WhatsApp* для общения с незнакомыми контактами.

Кроме того, сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом России в Новосибирской области предотвратили планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего Министерства обороны России с применением токсичных химических веществ.

*Данный продукт относится к компании Meta, которая является экстремистской и запрещена на территории РФ.