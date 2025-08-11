Срочная новость Аэропорт Калуги временно не выпускает и не принимает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно приостановила работу второй раз за сутки. Сообщение опубликовано в telegram-канале представителя службы, Артема Кореняко.
В аэропорту Калуги повторно ввели ограничения
