В аэропорту Калуги повторно ввели ограничения

Аэропорт Калуги временно не выпускает и не принимает самолеты. Об этом сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно приостановила работу второй раз за сутки. Сообщение опубликовано в telegram-канале представителя службы, Артема Кореняко.

