В очередях на Крымский мост скопились 1,7 тысячи автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту находятся 1,7 тыс. транспортных средств. Такие очереди наблюдаются в пунктах досмотра у переправы по состоянию на 08:00, сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
В очереди со стороны краснодарской Тамани находятся 1340 автомобилей. Время ожидания составляет более трех часов.
Со стороны крымской Керчи в очереди к мосту стоят 360 машин. Здесь время ожидания составляет примерно час.
Отметим, что часом ранее очередь была чуть меньше — тогда на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон находились чуть более 1,6 тыс. машин.
Накануне утром у Крымского моста также фиксировались очереди.
