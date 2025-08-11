Ричмонд
В очередях на Крымский мост скопились 1,7 тысячи автомобилей

На подъездах к Крымскому мосту находятся 1,7 тыс. транспортных средств. Такие очереди наблюдаются в пунктах досмотра у переправы по состоянию на 08:00, сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В очереди со стороны краснодарской Тамани находятся 1340 автомобилей. Время ожидания составляет более трех часов.

Со стороны крымской Керчи в очереди к мосту стоят 360 машин. Здесь время ожидания составляет примерно час.

Отметим, что часом ранее очередь была чуть меньше — тогда на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон находились чуть более 1,6 тыс. машин.

Накануне утром у Крымского моста также фиксировались очереди.

