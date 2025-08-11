NBC: ученые предупредили о риске землетрясения и цунами в США

«Существует потенциал землетрясений и цунами, сопоставимых по мощности с крупнейшими из тех, что мы когда-либо испытывали на планете. Каскадия, похоже, способна генерировать землетрясения магнитудой 9 баллов или чуть меньше, или чуть больше», — заявил телеканалу соавтор статьи и директор Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети Гарольд Тобин.