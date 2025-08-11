Цена «свободы»: сколько заработают Монеточка* и Дорн на концерте в Канаде

Артисты пытаются заработать в Канаде.
Сбежавшие артисты-иноагенты за границей «сбились» в стаю и совместными усилиями зарабатывают на русскоязычной публике. В середине августа планируется фестиваль «ИNОЙ» в Торонто. Он объединит на одной сцене Noize MC* (Иван Алексеев — наст. имя; признан Минюстом иностранным агентом в РФ), Монеточку (Елизавета Гардымова — наст. имя; признана Минюстом иностранным агентом в РФ), Ивана Дорна и группу AIGEL. URA.RU посчитало, сколько получат артисты за этот концерт.
Фестиваль позиционирует себя как «манифест против того, что сковывает творчество, мысль и голос». В описании сообщается, что артисты будут говорить о свободе выбора, праве быть собой, даже если это не вписывается в чужие нормы. «Свобода» стоит от C$130 до C$300.
Вместимость зала составляет 3750 человек. Если брать среднее арифметическое, в случае аншлага общая сумма заработка получится в районе 47 млн рублей по текущему курсу. Из этой суммы вычесть зарплаты, аренду и поделить по всем артистам. Конечно, говорить о высоких заработках даже объединившихся уехавших уже не приходится.
