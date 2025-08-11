Карты «Мир» отключат на Кубе: где еще в мире работает российская платежная система

Страна активно интегрирует «Мир». Можно расплатиться там, где есть терминалы банка VRB, которых по стране около 350. По словам некоторых туристов, эти банкоматы бывает тяжело найти, поскольку нигде нет наклеек или других обозначений о его работе в конкретном магазине или кафе. Также люди жалуются, что обменный курс в банкоматах этой сети может якобы не соответствовать официальному. За раз можно снять не более пяти миллионов вьетнамских донгов (почти 16 тысяч рублей).