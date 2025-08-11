Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зафиксированы сбои на сайте Минобороны РФ

На сервисах мониторинга интернет-сервисов зафиксирован резкий рост числа жалоб на работу онлайн-ресурсов Министерства обороны России. Об этом стало известно из данных платформы Downdetector.

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к личному кабинету.

На сервисах мониторинга интернет-сервисов зафиксирован резкий рост числа жалоб на работу онлайн-ресурсов Министерства обороны России. Об этом стало известно из данных платформы Downdetector.

Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к официальному сайту ведомства. Также затруднен доступ к личному кабинету.

Сбои на сайте Минобороны регулярно происходят 10 числа каждого месяца. В этот день наблюдается массовое обращение пользователей к личному кабинету для проверки сумм выплат, что приводит к росту нагрузки на систему и, как следствие, к сбоям в ее работе.