Зафиксированы сбои на сайте Минобороны РФ

Сбои на сайте Минобороны регулярно происходят 10 числа каждого месяца. В этот день наблюдается массовое обращение пользователей к личному кабинету для проверки сумм выплат, что приводит к росту нагрузки на систему и, как следствие, к сбоям в ее работе.