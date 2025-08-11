ФСБ: украинские спецслужбы используют российских пенсионеров как смертников

Украинские спецслужбы используют российских пенсионеров как смертников для совершения терактов, чтобы избежать свидетелей и не платить им вознаграждение, сообщили в ФСБ РФ.
В сообщении отмечается, что речь идет о Службе безопасности Украины (СБУ), Главном управлении разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) и украинских националистических структурах, которые используют россиян для совершения диверсий и терактов.
«Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение», — пояснили в ФСБ РФ.
Ранее сообщалось, что СБУ угрозами пыталась завербовать для проведения диверсий школьника из Чувашии.
В Амурской области задержан местный житель, готовивший диверсию на Транссибе.