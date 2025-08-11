Ричмонд
Жителя Челябинской области под конвоем отправили лечить туберкулез

Жителя Челябинской области под конвоем отправили лечить туберкулез, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Решение о принудительной госпитализации мужчины принял Агаповский районный суд.

На основании исполнительного документа в местном отделении судебных приставов было возбуждено исполнительное производство.

«Сотрудники отделения выехали по месту жительства гражданина и препроводили его в Областную туберкулезную больницу № 3 в Магнитогорске для обследования и лечения. Исполнительные действия судебные приставы осуществляли с применением необходимых мер индивидуальной защиты», — рассказали в региональном ГУФССП.

После получения документов, подтверждающих госпитализацию, исполнительное производство было окончено.