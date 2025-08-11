Жителя Челябинской области под конвоем отправили лечить туберкулез

«Сотрудники отделения выехали по месту жительства гражданина и препроводили его в Областную туберкулезную больницу № 3 в Магнитогорске для обследования и лечения. Исполнительные действия судебные приставы осуществляли с применением необходимых мер индивидуальной защиты», — рассказали в региональном ГУФССП.