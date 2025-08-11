Новосибирск охватили массовые сбои связи 11 августа

По данным сервиса Downdetector, за последние сутки зафиксировано 1609 обращений от пользователей, из них 42 поступили в течение последнего часа. Основные жалобы связаны с невозможностью доступа к региональным онлайн-ресурсам, сбоями в работе банковских приложений, мессенджеров и систем онлайн-платежей.