Новосибирск охватили массовые сбои связи 11 августа

11 августа жители Новосибирска столкнулись с масштабными перебоями в работе интернет-соединения, пишет Сиб.фм.
По данным сервиса Downdetector, за последние сутки зафиксировано 1609 обращений от пользователей, из них 42 поступили в течение последнего часа. Основные жалобы связаны с невозможностью доступа к региональным онлайн-ресурсам, сбоями в работе банковских приложений, мессенджеров и систем онлайн-платежей.
Аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах страны. Причины возникших неполадок операторы связи пока не комментируют.
