Дмитриев: Встреча Путина и Трампа принесет мир и глобальную безопасность

Противникам российско-американских переговоров будет не до радости 15 августа 2025 года, когда президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске. Об этом в соцсети Х заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Неоконы и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — уверен Дмитриев.
Ранее глава РФПИ заявил, что некоторые страны, заинтересованные в эскалации конфликта, приложат все возможные усилия, включая провокации и распространение дезинформации, чтобы сорвать намеченную встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
До этого Кирилл Дмитриев, комментируя визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, заявил о дальнейшем преобладании диалога.