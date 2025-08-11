Медведев засунул голову в морозильную камеру во время матча в США

Российский теннисист Даниил Медведев испытывал серьезные трудности из-за высокой температуры воздуха во время второго круга турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, где его соперником был австралиец Бен Уолтон.
В ходе матча Медведев был вынужден предпринимать экстренные меры для охлаждения: он опускал голову в морозильную камеру и использовал полотенце для охлаждения головы.
Однако предпринятые меры не помогли ему одержать победу. Поединок, продолжавшийся 2 часа 23 минуты, завершился поражением Медведева в трех сетах со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.
Ранее американский теннисист Джон Изнер обратился к общественности через социальные сети с призывом о возвращении национального флага российским спортсменам.