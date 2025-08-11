Прокуратура помогла омичке с инвалидностью получить жилье

Предоставить ей жилье вне очереди суд обязал местную администрацию еще в 2023 году, но решение два года не исполнялось. Региональная прокуратура провела проверку по обращению гражданки и потребовала через суд взыскать компенсацию за нарушение сроков. Иск был удовлетворен, омичка получит 85 тысяч рублей.