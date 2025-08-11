Прокуратура помогла омичке с инвалидностью получить жилье

36-летняя омичка с инвалидностью II группы получила положенную ей квартиру благодаря вмешательству прокуратуры. 11 августа в ведомстве рассказали, что женщина страдает тяжелым хроническим заболеванием, из-за которого не может постоянно находиться в окружении других людей.
Предоставить ей жилье вне очереди суд обязал местную администрацию еще в 2023 году, но решение два года не исполнялось. Региональная прокуратура провела проверку по обращению гражданки и потребовала через суд взыскать компенсацию за нарушение сроков. Иск был удовлетворен, омичка получит 85 тысяч рублей.
Одновременно с инвалидом заключили договор социального найма на благоустроенную квартиру.
