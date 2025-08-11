Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура помогла омичке с инвалидностью получить жилье

Женщина два года ждала исполнения судебного решения.

Источник: Комсомольская правда

36-летняя омичка с инвалидностью II группы получила положенную ей квартиру благодаря вмешательству прокуратуры. 11 августа в ведомстве рассказали, что женщина страдает тяжелым хроническим заболеванием, из-за которого не может постоянно находиться в окружении других людей.

Предоставить ей жилье вне очереди суд обязал местную администрацию еще в 2023 году, но решение два года не исполнялось. Региональная прокуратура провела проверку по обращению гражданки и потребовала через суд взыскать компенсацию за нарушение сроков. Иск был удовлетворен, омичка получит 85 тысяч рублей.

Одновременно с инвалидом заключили договор социального найма на благоустроенную квартиру.

Ранее «КП Омск» сообщила, что лазер ослепил пилотов лайнера, летевшего в Омск.