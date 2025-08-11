Ричмонд
В парке имени Горького появится каток и площадка с тренажерами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В парке имени Горького в Красноярске появится новый спортивный объект.

Источник: НИА Красноярск

В настоящее время объявлен конкурс на выполнение работ по разработке всей необходимой рабочей документации для строительства комплекса, сообщает портал RosTender.info. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 17 августа.

Проект включает создание современного комплекса с открытым катком с естественным льдом, площадку с уличными тренажерами и беговую дорожку.

Новый спортивный объект обещает стать привлекательным местом для активного отдыха и занятий спортом для жителей всех возрастов.

Отметим, что ремонт в парке ведется уже несколько лет и остается закрытым для посетителей.