Контрасты Пятой площадки в Хабаровске: фото зелени и заброшенных детских площадок

Стены домов, украшенные граффити, добавляют красок, но не скрывают общего упадка. Местные жители привыкли к этому пейзажу, хотя новый сквер на улице Аксенова и редкие ухоженные уголки напоминают, что перемены возможны.
Пятая площадка в Хабаровске — район контрастов: зелень скверов соседствует с заброшенными детскими площадками, где сломанные качели и горки покрыты слоем пыли.
