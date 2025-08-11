Ричмонд
Контрасты Пятой площадки в Хабаровске: фото зелени и заброшенных детских площадок

Пятая площадка в Хабаровске — район контрастов: зелень скверов соседствует с заброшенными детскими площадками, где сломанные качели и горки покрыты слоем пыли.

20

Стены домов, украшенные граффити, добавляют красок, но не скрывают общего упадка. Местные жители привыкли к этому пейзажу, хотя новый сквер на улице Аксенова и редкие ухоженные уголки напоминают, что перемены возможны.