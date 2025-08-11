Учёные из России и Китая выпустят две книги о дальневосточных птицах

По предложению Владимира Андронова вскоре ожидается начало работы над книгой о том, как российские и китайские учёные и исследователи совместно предотвратили исчезновение популяции дальневосточного аиста, занесённого в Красную книгу. На середину 2026 года запланировано издание книги «Птичьи ресурсы нижнего течения реки Уссури», содержащей список всех птиц, обитающих в приграничных заповедниках обоих стран, на китайском, латинском и русском языках.