Учёные из России и Китая выпустят две книги о дальневосточных птицах

Сотрудники заповедников России и Китая обсудили вопросы биоразнообразия на трансграничных особо охраняемых природных территориях. Учёные договорились о продолжении совместных научных исследований, охране и мониторингу трансграничных видов птиц и животных, а также об издании двух книг, посвящённых дальневосточным птицам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На совещании в Фуюане сотрудники объединённой дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края и Управления национального природного резервата «Саньцзян» обсудили современное состояние популяций дальневосточного аиста и журавлеобразных, а также растительных ресурсов в приграничных особо охраняемых природных территориях.
— Это была результативная встреча. В ходе совещания мы договорились продолжать сотрудничество в сфере научных исследований, активно и последовательно осуществлять совместные мероприятия по охране и мониторингу трансграничных видов, таких как дальневосточный аист, орлан-белохвост и амурский тигр, — рассказал директор «Заповедного Приамурья», кандидат биологических наук Владимир Андронов.
По предложению Владимира Андронова вскоре ожидается начало работы над книгой о том, как российские и китайские учёные и исследователи совместно предотвратили исчезновение популяции дальневосточного аиста, занесённого в Красную книгу. На середину 2026 года запланировано издание книги «Птичьи ресурсы нижнего течения реки Уссури», содержащей список всех птиц, обитающих в приграничных заповедниках обоих стран, на китайском, латинском и русском языках.