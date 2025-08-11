Из Свердловской области с начала года выдворили 950 нелегальных мигрантов

Среди выдворенных больше всего граждан Таджикистана — 428 человек. Из Узбекистана — 298, Кыргызстана — 133, Азербайджана — 33. Меньше всего выдворено граждан Грузии, Египта и Китая — от одного до шести человек. Все они прибыли в регион на заработки.