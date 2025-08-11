ФСБ: убийство Армена Саркисяна совершил смертник

Напомним, утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Причиной трагедии стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Саркисян в этот момент спустился на лифте в лобби и направлялся в сопровождении своих телохранителей к выходу на парковку. Раненого предпринимателя срочно увезли в больницу, но спустя три часа он скончался. Сообщалось, что его мог атаковать убийца-смертник.