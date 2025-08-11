ФСБ: убийство Армена Саркисяна совершил смертник

Убийство основателя добровольческого батальона Армена Саркисяна в жилом комплексе «Алые паруса» было терактом, совершенным смертником. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.
В заявлении отмечается, что с начала этого года спецслужбы Украины «все чаще прибегают к сценарию проведения диверсии, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью».
«В качестве примеров можно привести теракты в ЖК Алые паруса Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб», — сказано в сообщении.
Напомним, утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса» произошел взрыв. Причиной трагедии стало срабатывание самодельного взрывного устройства. Саркисян в этот момент спустился на лифте в лобби и направлялся в сопровождении своих телохранителей к выходу на парковку. Раненого предпринимателя срочно увезли в больницу, но спустя три часа он скончался. Сообщалось, что его мог атаковать убийца-смертник.