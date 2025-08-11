В Госдуме рассказали, кому в сентябре повысят пенсии

Тем, кто отметил 80-летие в августе, с сентября начнут выплачивать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. В 2025 году ее базовый размер составляет 8 907 рублей 70 копеек, а после повышения сумма достигнет 17 815 рублей 40 копеек. Если за пенсионером установлен уход, к выплате добавляется 1 314 рублей ежемесячно. Для получателей государственной пенсии размер надбавки составит 1 377 рублей, при условии оформления официального ухода. Все доплаты назначаются с месяца, следующего за тем, когда возникло право на них.