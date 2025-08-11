В Башкирии расширили условия компенсации обучения для многодетных семей

На последнем заседании Госсобрания — Курултая депутаты внесли правки в закон, благодаря которым семьи, в которых три и более детей, смогут рассчитывать на компенсацию обучения детей в колледжах при университетах, если они получают образование на коммерческой основе.
Как пояснил спикер регионального парламента, ранее родители могли компенсировать часть расходов на обучение только в самостоятельных техникумах и колледжах. В год на одного ребенка семья может вернуть до 30 тысяч рублей.
Новая мера позволит вернуть часть затрат и тем, что получает среднеспециальное образование при вузах. Всего таких студентов в республике 620. Более того, они смогут получить компенсацию и за прошлый 2024/25 учебный год.
Компенсации полагаются не только семьям с тремя несовершеннолетними детьми, но и семьям, где есть дети до 23 лет, получающие очное образование. Исключение составляют дети, уже состоящие в браке, а также находящиеся на полном государственном обеспечении.