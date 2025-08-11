Спасатели Ростовской области ликвидировали 29 происшествий за сутки

За прошедшие сутки 10 августа подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 29 происшествий, в том числе восемь техногенных пожаров, 19 случаев возгорания сухой растительности и два ДТП. Для ликвидации последствий было задействовано 324 спасателя и 81 единица спецтехники. Об этом сообщили в донском МЧС.