Спасатели Ростовской области ликвидировали 29 происшествий за сутки

За прошедшие сутки 10 августа подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 29 происшествий, в том числе восемь техногенных пожаров, 19 случаев возгорания сухой растительности и два ДТП. Для ликвидации последствий было задействовано 324 спасателя и 81 единица спецтехники. Об этом сообщили в донском МЧС.
Спасатели предупреждает о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности на большей части территории области, особенно в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах, включая Приазовье. В МЧС призывают жителей соблюдать особую осторожность при обращении с огнем и избегать разведения костров в опасных зонах.
