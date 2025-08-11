Ричмонд
Спасатели Ростовской области ликвидировали 29 происшествий за сутки

За воскресенье в Ростовской области произошло 27 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки 10 августа подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 29 происшествий, в том числе восемь техногенных пожаров, 19 случаев возгорания сухой растительности и два ДТП. Для ликвидации последствий было задействовано 324 спасателя и 81 единица спецтехники. Об этом сообщили в донском МЧС.

Спасатели предупреждает о сохранении высокой и чрезвычайной пожароопасности на большей части территории области, особенно в северо-западных, северо-восточных, центральных и южных районах, включая Приазовье. В МЧС призывают жителей соблюдать особую осторожность при обращении с огнем и избегать разведения костров в опасных зонах.

