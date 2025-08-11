На памятник Чехову в Красноярске вернули знаменитую цитату

После реконструкции Театральной площади в Красноярске полностью восстановлен памятник Антону Чехову.
Как сообщили в городской администрации, на монумент вернули оригинальную табличку с цитатой писателя: «Какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!».
Памятник русскому классику, установленный в 1995 году, был временно демонтирован два года назад в связи со строительством подземной парковки. В конце июля скульптуру вернули на историческое место, но до настоящего момента она оставалась без памятной надписи.
Отметим, что эта фраза Чехова, сказанная во время его визита в Красноярск в 1890 году, стала неофициальным символом города. Местные жители и гости вновь могут фотографироваться у памятника с полностью восстановленным оформлением.
