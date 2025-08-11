Ричмонд
Полина Диброва отправила детей в Ростов-на-Дону на фоне развода с мужем

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина решила отправить детей в Ростов-на-Дону на время бракоразводного процесса.

В период развода Полина отправила троих сыновей, рожденных в браке с телеведущим, поездом в Ростов-на-Дону, чтобы они находились вместе с бабушкой подальше от столицы.

— Дети отправляются в Ростов с бабушкой, — цитирует Полину Диброву Starhit.

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей женой Полиной после 16 лет брака. Полина состоит в отношениях с мужем своей подруги Елены Товстик. Сама Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она сообщила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. Пара состояла в браке 16 лет.

Психолог Вероника Степанова порекомендовала Диброву сдать ДНК-тест. К своей публикации она также прикрепила совместный снимок Полины Дибровой с ее новым избранником — предпринимателем Романом, сделанный еще в 2016 году в гостях у Аллы Пугачевой.

«Вечерняя Москва» рассказала, как Полина Диброва познакомилась со своим мужем, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.