Полина Диброва отправила детей в Ростов-на-Дону на фоне развода с мужем

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится со своей женой Полиной после 16 лет брака. Полина состоит в отношениях с мужем своей подруги Елены Товстик. Сама Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе с телеведущим. В разговоре с журналистами она сообщила, что у них в семье все хорошо и они находятся в прекрасных отношениях. Пара состояла в браке 16 лет.