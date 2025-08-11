Ричмонд
В Самаре на 12 улицах отключат горячую воду с 13 по 26 августа

С 13 по 26 августа 2025 года в Самаре пройдут плановые гидравлические испытания тепловых сетей.

С 13 по 26 августа 2025 года в Самаре пройдут плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Как сообщает компания «Т Плюс», работы связаны с ремонтом 1-го теплового вывода Центральной котельной.

На этот период будет прекращена подача горячей воды в домах, расположенных в границах следующих улиц:

Испытания направлены на проверку прочности тепловых сетей. После выявления и устранения возможных дефектов подача горячей воды будет восстановлена. Компания рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: не парковать автомобили вблизи теплотрасс и люков колодцев.

Ранее мы писали о том, что в областной столице могут отключить холодную воду сразу на пяти улицах.

Также недавно в протоке Воложка близ Самары столкнулись два гидроцикла.

