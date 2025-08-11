Ричмонд
19-летний полузащитник «Крыльев Советов» Иван Бобер может уйти в аренду

Воспитанник «зелено-бело-синих» привлек внимание четырех клубов Первой лиги.

Иван Бобер провел за основу «Крыльев Советов» шесть встреч. В этом сезоне РПЛ выходил на поле в составе самарцев в первом туре против тольяттинского «Акрона» — 1:1 (6+). Результативными действиями не отметился.

Плюс 23 матча за дубль во Второй лиге. В них забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Контракт с «КС» действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, оценивается в 150 тыс. евро или 13,9 млн рублей.

О возможной аренде Бобра пишет телеграм-канал «Волга, Ромб и Два Крыла». Сообщает, что полузащитником интересуются четыре клуба из Первой лиги. Среди них, например, есть нижнекамский «Нефтехимик».

На днях писали, что самарцы разошлись ничьей с калининградской «Балтикой» в четвертом туре Премьер-лиги — 1:1 (6+).

