Мэр Челябинска поручил решить проблему «исторического» подтопления у облсуда

— Впереди, по прогнозам, дождливая неделя, — предупредил на совещании в городской администрации мэр Алексей Лошкин. — Прошу взять на контроль перекресток в районе областного суда. Мы там исторически фиксируем подтопления в периоды сверхнормативных осадков. Надо подготовиться к дождям.