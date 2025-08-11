Ричмонд
Мэр Челябинска поручил решить проблему «исторического» подтопления у облсуда

В Челябинске обследуют проблемный коллектор возле областного суда.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске готовятся к новому раунду сильных осадков.

— Впереди, по прогнозам, дождливая неделя, — предупредил на совещании в городской администрации мэр Алексей Лошкин. — Прошу взять на контроль перекресток в районе областного суда. Мы там исторически фиксируем подтопления в периоды сверхнормативных осадков. Надо подготовиться к дождям.

— На этой неделе у областного суда начнется обследование коллектора, почему там недостаточная проходная способность, — доложил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — По итогам будут сделаны выводы.

Алексей Лошкин добавил, что до начала сильных дождей надо проверить ливневую канализацию и прочистить забитые участки.