Банковская карта заблокирована — не паникуйте! Четкая инструкция к действию

Согласно последним исследованиям, каждый третий житель России (30,8%) на собственном опыте узнал, что значит внезапная блокировка банковской карты или отказ в переводе после введения новых защитных мер. Эти данные приводит авторитетный финансовый портал, отмечая, что почти четверть опрошенных (23%) хотя лично не сталкивались с проблемой, но хорошо знают о ней от родных или знакомых. Таковы первые результаты действия нового закона о финансовой безопасности, который должен защищать граждан от мошенничества, но одновременно создает определенные сложности в повседневных операциях.