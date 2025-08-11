Банковская карта заблокирована — не паникуйте! Четкая инструкция к действию

Согласно последним исследованиям, каждый третий житель России (30,8%) на собственном опыте узнал, что значит внезапная блокировка банковской карты или отказ в переводе после введения новых защитных мер. Эти данные приводит авторитетный финансовый портал, отмечая, что почти четверть опрошенных (23%) хотя лично не сталкивались с проблемой, но хорошо знают о ней от родных или знакомых. Таковы первые результаты действия нового закона о финансовой безопасности, который должен защищать граждан от мошенничества, но одновременно создает определенные сложности в повседневных операциях.
Как теперь безопасно проводить платежи и что делать, если вашу карту внезапно заблокировали — разбираемся в деталях.
Почему банки блокируют карты?
Финансовые организации могут временно ограничить операции по карте, если заподозрят необычную активность: частые переводы, получение денег от незнакомцев или подозрительные платежи. Полную блокировку применяют редко — обычно вводят лимиты на снятие наличных или переводы.
Что делать, если карту заблокировали?
1. Свяжитесь с банком — уточните причину блокировки и порядок ее снятия. В некоторых случаях достаточно подтвердить личность по телефону, в других — придется посетить отделение.
2. Предоставьте документы, если банк запросит подтверждение операций (например, чеки или договоры).
3. Не паникуйте — даже если ограничения не сняли сразу. Как поясняет Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании: «Если вам не сняли ограничения, не стоит думать, что вы лишились денег, которые были на счету. По вашему заявлению банк может перевести их в другую организацию с закрытием счета».
Если данные карты украли.
Немедленно позвоните в банк и заблокируйте карту. Смените пароли от интернет-банка и привязанных сервисов. Проверьте операции — если мошенники успели что-то списать, подайте заявление на оспаривание.
Как избежать проблем?
Не переходите по подозрительным ссылкам в СМС. Никому не сообщайте коды из сообщений от банка. Включите двухфакторную аутентификацию в приложении.
Если карту заблокировали из-за ошибки банка, вы вправе потребовать компенсацию за неудобства. Главное — действовать быстро и не оставлять подозрительные операции без объяснений.
Реальные примеры из жизни: истории россиян, столкнувшихся с внезапной блокировкой карт, читайте в материале «МК».