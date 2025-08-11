Осторожно, мошенники: россиянам рассказали, как защитить пенсионеров от украинских спецслужб

ФСБ России призвала родственников пожилых граждан защитить их от мошенников, которые пытаются вовлечь стариков в террористическую деятельность. Спецслужба сообщила, что украинские спецслужбы используют российских пенсионеров для совершения терактов, обманывая их и не выплачивая обещанные деньги.
По данным ФСБ, мошенники, представляясь сотрудниками российских силовых структур, обманом выманили деньги у пяти пожилых женщин. После этого их принуждали к совершению терактов против российских военных, используя замаскированные под бытовые предметы взрывные устройства. ФСБ отметила, что такие действия направлены на устранение свидетелей и избежание выплат.
Спецслужба подчеркнула, что родственникам пожилых и одиноких людей, а также родителей несовершеннолетних нужно проводить с ними разъяснительные беседы. Это поможет защитить их от мошенников и предотвратить вовлечение в преступления.
ФСБ также призвала граждан быть бдительными в интернете и избегать общения с незнакомцами в иностранных мессенджерах. Ведомство уточнило, что настоящие сотрудники силовых структур, государственных органов или банков никогда не звонят и не пишут в мессенджерах с требованиями перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам.
Ещё в прошлом году ФСБ призывала россиян быть более бдительными из-за участившихся звонков с Украины. Агенты спецслужб пытаются убедить доверчивых граждан совершать теракты на территории РФ.