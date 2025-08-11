Осторожно, мошенники: россиянам рассказали, как защитить пенсионеров от украинских спецслужб

ФСБ также призвала граждан быть бдительными в интернете и избегать общения с незнакомцами в иностранных мессенджерах. Ведомство уточнило, что настоящие сотрудники силовых структур, государственных органов или банков никогда не звонят и не пишут в мессенджерах с требованиями перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам.