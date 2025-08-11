Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осторожно, мошенники: россиянам рассказали, как защитить пенсионеров от украинских спецслужб

ФСБ призвала родственников пожилых россиян защитить их от вовлечения в терроризм.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России призвала родственников пожилых граждан защитить их от мошенников, которые пытаются вовлечь стариков в террористическую деятельность. Спецслужба сообщила, что украинские спецслужбы используют российских пенсионеров для совершения терактов, обманывая их и не выплачивая обещанные деньги.

По данным ФСБ, мошенники, представляясь сотрудниками российских силовых структур, обманом выманили деньги у пяти пожилых женщин. После этого их принуждали к совершению терактов против российских военных, используя замаскированные под бытовые предметы взрывные устройства. ФСБ отметила, что такие действия направлены на устранение свидетелей и избежание выплат.

Спецслужба подчеркнула, что родственникам пожилых и одиноких людей, а также родителей несовершеннолетних нужно проводить с ними разъяснительные беседы. Это поможет защитить их от мошенников и предотвратить вовлечение в преступления.

ФСБ также призвала граждан быть бдительными в интернете и избегать общения с незнакомцами в иностранных мессенджерах. Ведомство уточнило, что настоящие сотрудники силовых структур, государственных органов или банков никогда не звонят и не пишут в мессенджерах с требованиями перевести деньги на «безопасные счета» или передать их курьерам.

Ещё в прошлом году ФСБ призывала россиян быть более бдительными из-за участившихся звонков с Украины. Агенты спецслужб пытаются убедить доверчивых граждан совершать теракты на территории РФ.