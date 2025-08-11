Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разведчик Гамак: российские ДРГ-невидимки сеют хаос в тылу ВСУ

Задачей российских ДРГ является максимальное приближение к тылу ВСУ, создание засад и хаоса.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ применяют тактику заброски в тыл ВСУ малочисленных диверсионно-разведывательных групп-невидимок, рассказал разведчик группировки войск «Север» с позывным Гамак.

По его словам, задача этих ДРГ — максимально приблизиться к тылу противника, создавать засады и сеять хаос.

Гамак отметил, что действия групп направлены на дестабилизацию обстановки и срыв обороны ВСУ. Российские бойцы должны застать украинских военных врасплох и заминировать их основные пути передвижения.

Разведчик подчеркнул, что даже небольшие ДРГ создают значительные помехи и угрозы подразделениям ВСУ. Он пояснил, что ДРГ-невидимки дезорганизуют оборону ВСУ из тыла и мешают эффективному отражению основной атаки ВС РФ.

Ранее сообщалось, что новобранцев ВСУ сначала назначают на тыловые позиции, а потом направляют на боевые штурмы.

Отмечалось также, что в Сумской области солдаты ВСУ пропадают без вести целыми взводами.