Разведчик Гамак: российские ДРГ-невидимки сеют хаос в тылу ВСУ

ВС РФ применяют тактику заброски в тыл ВСУ малочисленных диверсионно-разведывательных групп-невидимок, рассказал разведчик группировки войск «Север» с позывным Гамак.
По его словам, задача этих ДРГ — максимально приблизиться к тылу противника, создавать засады и сеять хаос.
Гамак отметил, что действия групп направлены на дестабилизацию обстановки и срыв обороны ВСУ. Российские бойцы должны застать украинских военных врасплох и заминировать их основные пути передвижения.
Разведчик подчеркнул, что даже небольшие ДРГ создают значительные помехи и угрозы подразделениям ВСУ. Он пояснил, что ДРГ-невидимки дезорганизуют оборону ВСУ из тыла и мешают эффективному отражению основной атаки ВС РФ.
Ранее сообщалось, что новобранцев ВСУ сначала назначают на тыловые позиции, а потом направляют на боевые штурмы.
Отмечалось также, что в Сумской области солдаты ВСУ пропадают без вести целыми взводами.