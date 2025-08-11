ФСБ обратилась с просьбой к родственникам пенсионеров

В ведомстве также предупредили, что сотрудники спецслужб, полиции, органов власти и финансовых организаций никогда не связываются с гражданами по телефону или в мессенджерах с требованиями перевода денег на «безопасные счета» или передачи их курьерам. ФСБ призвала россиян быть бдительными и по возможности избегать общения в популярных мессенджерах с незнакомыми контактами.