Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил прием и выпуск самолетов

Наблюдаются задержки рейсов.

Источник: аэропорт Нижнего Новгорода

Аэропорт имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил свою работу после снятия ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале «Представитель Росавиации».

Воздушная гавань столицы ПФО не принимала и не выпускала самолеты с 5:25 до 08:00 11 августа. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Как уточнили в нижегородском авиаузле, к 7:40 фиксировались задержки рейсов на прием и вылет. Пассажиров обеспечили прохладительными напитками. Кроме того, людям в аэропорту были доступны бесплатные фонтанчики с питьевой водой и комната матери и ребенка.

Ранее мы писали, что украинские БПЛА атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше