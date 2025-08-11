Нижегородский аэропорт имени Чкалова возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт имени В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил свою работу после снятия ограничений. Об этом сообщается в телеграм-канале «Представитель Росавиации».
Воздушная гавань столицы ПФО не принимала и не выпускала самолеты с 5:25 до 08:00 11 августа. Меру приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Как уточнили в нижегородском авиаузле, к 7:40 фиксировались задержки рейсов на прием и вылет. Пассажиров обеспечили прохладительными напитками. Кроме того, людям в аэропорту были доступны бесплатные фонтанчики с питьевой водой и комната матери и ребенка.
Ранее мы писали, что украинские БПЛА атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области.
