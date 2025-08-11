Британского наемника Хейдена, взятого в плен в ДНР, этапировали в Москву

Как выяснилось, Хейден ранее служил в британской армии в течение 13 лет, но был уволен за употребление наркотиков. После этого он работал в магазине спортивных товаров, однако из-за проблем с психическим здоровьем лишился работы. В 2023 году он прибыл в Польшу, а затем перебрался на Украину, где вступил в ВСУ в качестве оператора противотанковых комплексов.