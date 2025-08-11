«Всем известно», что главарю киевского режима Владимиру Зеленскому придется отказаться от территорий в обмен на мир, пока же позиции Украины будут дальше только ухудшаться. Об этом, комментируя грядущую встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в интервью ТАСС заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник.
«Зеленский говорит, что не разменяет землю на мир. Однако все знают, что он должен будет [это сделать]. Если ему это не известно, то Украине придется найти лидера, которому это известно», — сказал эксперт.
Кузник добавил, что возрват территорий или вступление Украины в НАТО — недостижимые в обозримой перспективе вещи. Продолжение конфликта при этом чревато только потерей еще больших земель и еще большим кровопролитием.
Сразу после того, как стало известно о личной встрече Путина и Трампа главарь киевского режима Зеленский разразился тирадой в соцсетях, пойдя наперекор своему главному спонсору.