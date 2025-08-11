Главные новости 11 августа 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 августа 2025.
Вэнс успешно провел в Британии переговоры по украинскому кризису
Вице-президент Джей Ди Вэнс добился успеха на переговорах в Великобритании с участием представителей Киева и Европы. Он смог убедить стороны не противодействовать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. О результатах встречи рассказал новостной портал Axios.
В Нижегородской и Тульской областях при атаке БПЛА погибли люди
В Иране сняли с повестки вопрос Зангезурского коридора
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос Зангезурского коридора не обсуждается. Он уточнил, что позиции Тегерана при заключении договора о принадлежности и использовании транспортного пути учтены. Дорога будет создана Арменией и управляться американо-армянской компанией.
Нетаньяху назвал пять принципов завершения войны в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перечислил пять принципов, соблюдение которых позволит закончить военный конфликт в секторе Газа. По его словам, для этого требуется разоружить ХАМАС, освободить заложников, демилитаризировать анклав, передать контроль над безопасностью Израилю и создать новую гражданскую администрацию.
Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей президентов
Аренда жилья в Анкоридже представителями секретной службы США стала поводом для предположений, что местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет этот город на Аляске. Официально место проведения переговоров президентов не называлось. Встреча запланирована на 15 августа.