Главные новости 11 августа 2025 года

Последние новости за сегодня — 11 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 11 августа 2025.

Вэнс успешно провел в Британии переговоры по украинскому кризису

Источник: Reuters

Вице-президент Джей Ди Вэнс добился успеха на переговорах в Великобритании с участием представителей Киева и Европы. Он смог убедить стороны не противодействовать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. О результатах встречи рассказал новостной портал Axios.

В Нижегородской и Тульской областях при атаке БПЛА погибли люди

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 11 августа российские силы ПВО сбили и уничтожили 32 украинских дрона, утром ликвидировали еще семь БПЛА. В Нижегородской области из-за атаки беспилотников один человек погиб, двое получили ранения. В Тульской области два человека погибли, трое ранены.

В Иране сняли с повестки вопрос Зангезурского коридора

Источник: Reuters

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вопрос Зангезурского коридора не обсуждается. Он уточнил, что позиции Тегерана при заключении договора о принадлежности и использовании транспортного пути учтены. Дорога будет создана Арменией и управляться американо-армянской компанией.

Нетаньяху назвал пять принципов завершения войны в Газе

Источник: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перечислил пять принципов, соблюдение которых позволит закончить военный конфликт в секторе Газа. По его словам, для этого требуется разоружить ХАМАС, освободить заложников, демилитаризировать анклав, передать контроль над безопасностью Израилю и создать новую гражданскую администрацию.

Секретная служба США сняла жилье в Анкоридже перед встречей президентов

Источник: Reuters

Аренда жилья в Анкоридже представителями секретной службы США стала поводом для предположений, что местом встречи Владимира Путина и Дональда Трампа станет этот город на Аляске. Официально место проведения переговоров президентов не называлось. Встреча запланирована на 15 августа.

