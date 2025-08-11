Ричмонд
Суд пересмотрит дело о подделке справки, из-за которой 12 детей заразились туберкулезом

Приморский краевой суд отменил оправдательный приговор медицинскому регистратору, подделавшей документы о здоровье работника школьного пищеблока.

Приморский краевой суд отменил оправдательный приговор медицинскому регистратору, подделавшей документы о здоровье работника школьного пищеблока. Как сообщает прокуратура края, женщина внесла в систему ложные сведения об отсутствии заболеваний у сотрудницы столовой, в то время как у той был диагностирован туберкулез.

В результате в школе № 17 Дальнегорска зафиксировали вспышку заболевания — туберкулез подтвердился у 12 учащихся. Ранее Дальнегорский районный суд оправдал регистратора по статье о подделке документов, однако прокуратура добилась пересмотра дела.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель Ю. А. Кононенко с декабря 2022 по октябрь 2023 года допустил к работе с детьми женщину с туберкулезом и гепатитом без медицинского осмотра. Родители пострадавших школьников подали 16 исков на 19 миллионов рублей о возмещении вреда здоровью. Дело направлено на новое рассмотрение.

