Суд пересмотрит дело о подделке справки, из-за которой 12 детей заразились туберкулезом

По данным следствия, индивидуальный предприниматель Ю. А. Кононенко с декабря 2022 по октябрь 2023 года допустил к работе с детьми женщину с туберкулезом и гепатитом без медицинского осмотра. Родители пострадавших школьников подали 16 исков на 19 миллионов рублей о возмещении вреда здоровью. Дело направлено на новое рассмотрение.