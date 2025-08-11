Жара начнет отступать: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Начало недели — всё ещё жарко
Прохлада придёт с середины недели
С 13 августа снижение температуры начнёт распространяться на всю территорию страны. Более ощутимый спад жары прогнозируется в конце недели, когда столбики термометров понизятся до 34−37°, а в южных районах останутся в пределах 40°.
Осадков в эти дни не ожидается, за исключением Каракалпакстана, где 13 августа местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер — 7−12 м/с, в отдельных районах усиление до 13−18 м/с с пыльным поземком.
Прогноз для Ташкента
В столице будет преобладать малооблачная погода. Восточный ветер — 3−8 м/с, с порывами до 10−12 м/с, местами с пыльным поземком.
Температура ночью: 21−23°, днём