Жара начнет отступать: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 10 августа). По данным Узгидромета, в ближайшие дни Узбекистан ждет постепенное ослабление зноя. Уже к концу рабочей недели дневная температура в большинстве регионов снизится до 34−37 градусов, а 40-градусные показатели останутся только на самом юге страны.

Источник: Vaib.Uz

Начало недели — всё ещё жарко

11—12 августа по территории республики сохранится преимущественно малооблачная и жаркая погода. Днём температура будет держаться на уровне 38−40°, на юге — до 42°. Лишь в северо-западных регионах и в пустынной зоне завтра днём ожидается небольшое понижение на 2−3 градуса.

Прохлада придёт с середины недели

С 13 августа снижение температуры начнёт распространяться на всю территорию страны. Более ощутимый спад жары прогнозируется в конце недели, когда столбики термометров понизятся до 34−37°, а в южных районах останутся в пределах 40°.

Осадков в эти дни не ожидается, за исключением Каракалпакстана, где 13 августа местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер — 7−12 м/с, в отдельных районах усиление до 13−18 м/с с пыльным поземком.

Прогноз для Ташкента

В столице будет преобладать малооблачная погода. Восточный ветер — 3−8 м/с, с порывами до 10−12 м/с, местами с пыльным поземком.

Температура ночью: 21−23°, днём 11—12 августа: 38−40°, 13 августа: 36−38°, 14—15 августа: 34−37°.