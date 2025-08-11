Жара начнет отступать: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

11—12 августа по территории республики сохранится преимущественно малооблачная и жаркая погода. Днём температура будет держаться на уровне 38−40°, на юге — до 42°. Лишь в северо-западных регионах и в пустынной зоне завтра днём ожидается небольшое понижение на 2−3 градуса.