Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Астролог рассказала, что нужно сделать во время соединения планет 12 августа

Во время соединения планет 12 августа стоит наладить личную жизнь, увеличить капитал и разобраться в своих ошибках. Об этом рассказала астролог Юлия Гикис.

Во время соединения планет 12 августа стоит наладить личную жизнь, увеличить капитал и разобраться в своих ошибках. Об этом рассказала астролог Юлия Гикис.

Эксперт сообщила, что в этот день ожидается соединение Венеры и Юпитера, известных как планеты большого и малого счастья. По ее словам, такой астрологический аспект традиционно связывают с успехом, популярностью, любовью и финансовыми возможностями.

Гикис отметила, что это благоприятное время для увеличения капитала, налаживания личной жизни, заключения брака, начала новых дел и дальних поездок.

Астролог добавила, что в этот период можно обнаружить скрытые способности и избавиться от духовной боли, однако возможно и появление сомнений в правильности выбранного пути. При этом, подчеркнула она, у многих появится шанс сделать решающий шаг в будущее и осознать причины собственных ошибок и неудач.

— Кроме этого, 12 августа произойдет еще и соединение Нептуна с Сатурном. Под влиянием этого аспекта у тех, кто задумывался о переменах в жизни, углублялся в саморазвитие и стремился к самосовершенствованию, может возникнуть ощущение, будто они выходят на новый уровень, — отметила Юлия Гикис в беседе с «Москвой 24».

Август — как фильм о любви, где есть все: новые герои, драматические повороты и сцены, от которых замирает сердце. Но у трех знаков зодиака имеется билет в первый ряд: им особенно повезет в любви. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.