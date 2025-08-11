Астролог рассказала, что нужно сделать во время соединения планет 12 августа

Во время соединения планет 12 августа стоит наладить личную жизнь, увеличить капитал и разобраться в своих ошибках. Об этом рассказала астролог Юлия Гикис.
Эксперт сообщила, что в этот день ожидается соединение Венеры и Юпитера, известных как планеты большого и малого счастья. По ее словам, такой астрологический аспект традиционно связывают с успехом, популярностью, любовью и финансовыми возможностями.
Гикис отметила, что это благоприятное время для увеличения капитала, налаживания личной жизни, заключения брака, начала новых дел и дальних поездок.
Астролог добавила, что в этот период можно обнаружить скрытые способности и избавиться от духовной боли, однако возможно и появление сомнений в правильности выбранного пути. При этом, подчеркнула она, у многих появится шанс сделать решающий шаг в будущее и осознать причины собственных ошибок и неудач.
— Кроме этого, 12 августа произойдет еще и соединение Нептуна с Сатурном. Под влиянием этого аспекта у тех, кто задумывался о переменах в жизни, углублялся в саморазвитие и стремился к самосовершенствованию, может возникнуть ощущение, будто они выходят на новый уровень, — отметила Юлия Гикис в беседе с «Москвой 24».
Август — как фильм о любви, где есть все: новые герои, драматические повороты и сцены, от которых замирает сердце. Но у трех знаков зодиака имеется билет в первый ряд: им особенно повезет в любви. Счастливчиков назвала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.