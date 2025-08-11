Астролог рассказала, что нужно сделать во время соединения планет 12 августа

— Кроме этого, 12 августа произойдет еще и соединение Нептуна с Сатурном. Под влиянием этого аспекта у тех, кто задумывался о переменах в жизни, углублялся в саморазвитие и стремился к самосовершенствованию, может возникнуть ощущение, будто они выходят на новый уровень, — отметила Юлия Гикис в беседе с «Москвой 24».