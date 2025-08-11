На сайте ФК «Ростов» из раздела руководства убрали президента клуба Арутюнянца

На сайте футбольного клуба «Ростов» из раздела руководства убрали президента Арташеса Арутюнянца. При этом не сообщается о каких-либо кадровых перестановках в ФК.
Сейчас в руководстве «желто-синих» числятся трое: генеральный директор Игорь Гончаров, исполнительный директор Александр Бондаренко и директор по безопасности Станислав Чеботарев.
Напомним, что 10 августа в рамках четвертого тура РПЛ прервал безвыигрышную серию матчей, победив на домашнем поле «Пари НН» со счетом 1:0. Теперь он находится на 13 строчке рейтинга.
Подпишись на нас в Telegram.