На сайте ФК «Ростов» из раздела руководства убрали президента клуба Арутюнянца

В разделе руководства клуба ФК «Ростов» на сайте остались три человека.

Источник: Комсомольская правда

На сайте футбольного клуба «Ростов» из раздела руководства убрали президента Арташеса Арутюнянца. При этом не сообщается о каких-либо кадровых перестановках в ФК.

Сейчас в руководстве «желто-синих» числятся трое: генеральный директор Игорь Гончаров, исполнительный директор Александр Бондаренко и директор по безопасности Станислав Чеботарев.

Напомним, что 10 августа в рамках четвертого тура РПЛ прервал безвыигрышную серию матчей, победив на домашнем поле «Пари НН» со счетом 1:0. Теперь он находится на 13 строчке рейтинга.

