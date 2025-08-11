Молодежка «Крыльев Советов» проиграла «Ростову» в Самаре со счетом 1:2

Команды встречались в пятницу. Хозяева уступили с разницей в один мяч. Это был матч 18-го тура МФЛ (6+).
Гости вышли вперед на 20-й минуте. Волжан огорчил Инароко Туров. Самарцы ответили на 26-й. С передачи Дмитрия Черкасова отличился Иван Бобер. А на 33-й Андрей Бондарь вернул южанам лидерство.
Во втором тайме молодежной команде «Крылышек» отыграться не удалось — 1:2. Поражение для нее стало третьим кряду. Сейчас идет на 14-й строчке в таблице с 15 очками. Следующая игра пройдет 14 августа со столичным «Динамо» на выезде (6+).
Ранее стало известно, что полузащитник «зелено-бело-синих» Иван Бобер может этим летом уйти в аренду.
