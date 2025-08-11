NYT: Секретная служба США сняла дом в крупнейшем городе Аляски перед саммитом

Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.
— Со мной связались из Секретной службы США и спросили, доступны ли какие-нибудь из моих объектов. Я понимаю, почему Аляска — привлекательное место для чего-то подобного, знаете ли, с исторической точки зрения. Но меня это, конечно, удивило, — рассказал риэлтор Ларри Дисброу в беседе с газетой.
Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.
Также стало известно, что европейские страны стремятся организовать переговоры с главой Белого дома до его встречи с российским лидером.