Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Секретная служба США сняла дом в крупнейшем городе Аляски перед саммитом

Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

Секретная служба США арендовала шестикомнатный дом в крупнейшем городе Аляски Анкоридже в преддверии встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times.

— Со мной связались из Секретной службы США и спросили, доступны ли какие-нибудь из моих объектов. Я понимаю, почему Аляска — привлекательное место для чего-то подобного, знаете ли, с исторической точки зрения. Но меня это, конечно, удивило, — рассказал риэлтор Ларри Дисброу в беседе с газетой.

Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.

Также стало известно, что европейские страны стремятся организовать переговоры с главой Белого дома до его встречи с российским лидером.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше