В столовой в Ростове на вокзале подавали еду с кишечной палочкой

В столовой ростовского вокзала подавали котлеты с кишечной палочкой. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Проверка Ростовской транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора выявила серьезные нарушения в одной из столовых на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный». В винегрете и куриных котлетах были обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), представляющие опасность для здоровья посетителей.
Проверка также выявила другие грубые нарушения: хранение просроченной пищи и несоблюдение температурного режима, отсутствие маркировки на продуктах. В итоге владелицу заведения оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм.