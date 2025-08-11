Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В столовой в Ростове на вокзале подавали еду с кишечной палочкой

На железнодорожном вокзале Ростова продавали опасную еду.

Источник: Комсомольская правда

В столовой ростовского вокзала подавали котлеты с кишечной палочкой. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

Проверка Ростовской транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора выявила серьезные нарушения в одной из столовых на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный». В винегрете и куриных котлетах были обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), представляющие опасность для здоровья посетителей.

Проверка также выявила другие грубые нарушения: хранение просроченной пищи и несоблюдение температурного режима, отсутствие маркировки на продуктах. В итоге владелицу заведения оштрафовали на 30 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм.