В столовой в Ростове на вокзале подавали еду с кишечной палочкой

Проверка Ростовской транспортной прокуратуры и Роспотребнадзора выявила серьезные нарушения в одной из столовых на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный». В винегрете и куриных котлетах были обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП), представляющие опасность для здоровья посетителей.