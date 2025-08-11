ФСБ: убийство Армена Саркисяна было терактом, совершенным смертником

Напомним, утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. Армен Саркисян с серьезными травмами был госпитализирован, но скончался в реанимации. Жертвой также стал мужчина, осуществивший взрыв. Сообщалось, что его звали Паруйр. Появвлялась информация о том, что он перед осуществлением теракта несколько дней провел в гостинице, после чего переехал в квартиру в том же подъезде «Алых парусов», где жил Саркисян.