ФСБ: убийство Армена Саркисяна было терактом, совершенным смертником

Убийство в Москве главы Федерации бокса ДНР, основателя добровольческого батальона Армена Саркисяна признано терактом, совершенным смертником.
По словам оперативного сотрудника ФСБ РФ, с начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще используют сценарий диверсий, в результате которых устраняют исполнителей вместе с целью.
«В пример можно привести теракты в ЖК “Алые паруса” Москвы, в городах Ставрополь и Луганск, в ходе которых погибли три гражданина РФ, действовавших под кураторством украинских спецслужб», — сказал он на видео, обнародованном ФСБ РФ.
Напомним, утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел взрыв. Армен Саркисян с серьезными травмами был госпитализирован, но скончался в реанимации. Жертвой также стал мужчина, осуществивший взрыв. Сообщалось, что его звали Паруйр. Появвлялась информация о том, что он перед осуществлением теракта несколько дней провел в гостинице, после чего переехал в квартиру в том же подъезде «Алых парусов», где жил Саркисян.
ФСБ РФ также обнародовала видео с моментом взрыва в ЖК «Алые паруса».