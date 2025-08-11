В Красноярском крае более 21 тысячи медработников получают дополнительные выплаты

Свыше 21 тысячи медицинских специалистов в Красноярском крае ежемесячно получают специальные социальные выплаты.
Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, с начала года на эти цели уже направлено более 2 миллиардов рублей.
Кто может рассчитывать на выплаты:
Врачи и медсёстры первичного звена;
Сотрудники центральных районных и участковых больниц;
Работники станций и отделений скорой помощи.
Главное условие — медучреждение должно входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в программах ОМС.
Размер поддержки варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц и зависит от:
Квалификации специалиста;
Численности населения в месте работы.
Как получить выплаты:
Медработникам не нужно подавать заявления — деньги перечисляются автоматически на основании данных, которые ежемесячно предоставляют медицинские организации.
«В течение 7 рабочих дней после получения реестра от медучреждения мы назначаем выплаты», — пояснили в СФР.
Эта мера поддержки направлена на укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения в регионе.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае вводится новая мера поддержки для участников СВО.