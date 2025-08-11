Ричмонд
В Красноярском крае более 21 тысячи медработников получают дополнительные выплаты

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, с начала года на эти цели уже направлено более 2 миллиардов рублей.

Кто может рассчитывать на выплаты:

Врачи и медсёстры первичного звена;

Сотрудники центральных районных и участковых больниц;

Работники станций и отделений скорой помощи.

Главное условие — медучреждение должно входить в государственную или муниципальную систему здравоохранения и участвовать в программах ОМС.

Размер поддержки варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц и зависит от:

Квалификации специалиста;

Численности населения в месте работы.

Как получить выплаты:

Медработникам не нужно подавать заявления — деньги перечисляются автоматически на основании данных, которые ежемесячно предоставляют медицинские организации.

«В течение 7 рабочих дней после получения реестра от медучреждения мы назначаем выплаты», — пояснили в СФР.

Эта мера поддержки направлена на укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения в регионе.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае вводится новая мера поддержки для участников СВО.