Омская область вошла в топ регионов с высокой аварийностью на дорогах

Омская область заняла 82-е место из 85 в рейтинге регионов России по количеству ДТП с пострадавшими за первое полугодие 2025 года. Это одно из худших показателей в стране — четвертое место с конца.
Согласно данным РИА Новости, на каждые 100 тысяч транспортных средств в регионе приходится 183,3 аварии. Ситуация оказалась лучше только в Туве, Костромской области и Калмыкии, которые замыкают антирейтинг.
В то же время самые безопасные дороги зафиксированы в Чечне, Томской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Эти регионы лидируют по минимальному уровню аварийности.
Ранее мы писали, что автобус влетел в легковушку в Омске, погибла женщина-пассажир.